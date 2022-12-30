Pierde control y se mete a escuela

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Con todo un camioneta una mujer al volante terminó en los patios de la escuela Primaria “Vicente Guerrero” lo anterior, al perder el control del volante.

Con el nombre de Suellen N de 28 años de edad y domiciliada en calle Cruz Maltos, Número 410 interior del barrio La Piedra, se identificó la dama de profesión psicóloga.

La fémina se desplazaba sobre la calle Félix U. Gómez de Norte a Sur y al llegar al cruce con Cruz Maltos y girar hacia la izquierda perdió el control de la camioneta Dodge, Ram, color negro, sin placas modelo 2004, sobreviniendo el impacto contra la cerca perimetral de la institución educativa, que a la fecha es rehabilitada a través del programa “La Escuela es Nuestra”.

Fue la docente Azucena Guadalupe N quien acudió a la dirección de tránsito y vialidad en representación del director del plantel en espera de que la persona responsable se haga cargo de la reparación de los daños ocasionados.

Por lo que respecta a la dama que ocasionó el percance, fue trasladada a las oficinas de la dirección de Seguridad Pública Municipal en tanto la camioneta fue remolcada y desplazada a un corralón municipal.