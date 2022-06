"Por fin se hizo justicia a mamá"

SAN JUAN DE SABINAS, COAH.- La indemnización millonaria que recibirá la familia Alvarado Segovia, no les regresara la vida de la señora María Teresa Segovia Mancha quien murió hace dos años y medio a consecuencia de las lesiones que le provocó el accidente ocasionado por Francisco Abraham quien conducía un tracto camión quinta rueda propiedad de "Transportes López"

Al trascender la sentencia al papá del Alcalde Mario Alberto López, el hijo mayor de la hoy occisa Jorge Alvarado Segovia, dijo sentirse aliviado porque al fin se le hizo justicia a su madre a quien aún extraña así como sus hermanos Roberto Antonio, Julio César, María Teresa, al igual que su esposo Roberto Alvarado López.

Conmovido hasta las lágrimas Jorge dijo que ya nada es igual sin la presencia de su joven madre, las fechas especiales como la Navidad, día de las madres y su cumpleaños les remueve la herida por la irreparable pérdida de su ser querido que aún no superan su muerte.

"Yo soy el mayor de mis tres hermanos, me duele que mi madre no haya conocido a mi segundo hijo por la imprudencia del chófer que no se percató que mi madre salía de una tienda de conveniencia, me la arrebataron y ya nada es igual sin ella".

Hasta el momento representantes de la aseguradora Qualitas ni el propietario del tracto camión quinta rueda, Mario Alberto López Salazar se han acercado a la familia para conocer su situación, como tampoco se hicieron cargo de los gastos funerarios de María Teresa Segovia que fueron cubiertos por su esposo e hijos.