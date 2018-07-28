Preocupa zoofilia a vecinos de Múzquiz

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Habitantes de la colonia 28 de Noviembre manifestaron su preocupación por el caso de “Zoofilia” que se registró en dicho fraccionamiento y señalaron que el sector es “territorio de nadie” pues han violado apersonas de la tercera edad y niños.

Simón Carrizales Leija quien tiene su domicilio ubicado sobre la calle Justo Sierra hizo un llamado a las autoridades policiacas para que acudan a dicho sector y realicen la vigilancia, pues las familias son más vulnerables por estar tan cerca de la zona de tolerancia.

Preocupa a los habitantes de la 28 de Noviembre, caso de zoofilia.

“Aquí es normal observar de forma diaria que los jóvenes se drogan, están tirados al vicio inhalando solventes en cualquier lugar, ejemplo de ello en la plaza y a plena luz del día por aquí pueden pasar uno tras otro y en ocasiones hasta armados con machetes temiendo nosotros lo peor”.

También, dijo “nos hemos dado cuenta que en ocasiones las madres de familia acuden a la Agencia Investigadora del Ministerio Público a interponer denuncias por abuso sexual en contra de menores de edad, hechos cometidos por jóvenes drogadictos y ante ello surge la preocupación, pues ya no podemos enviar a nuestros hijos solos a la escuela, al jardín de niños porque al llegar a nuestros hogares expresan que los individuos les muestran sus partes nobles”.

“El miedo está latente aquí por ello es que pedimos a la policía que pongan más atención en este sector donde existen focos rojos de drogadicción”.

En cuanto al caso de zoofilia, dijo que están sorprendidos hasta donde han llegado los malos actos de la juventud, “no queremos que ese daño que le provocaron a un ser vivo se lo hagan a un niño o a un adulto mayor”.

Recordó el entrevistado cuando junto con Francisco Castillo, conocido panista de la localidad ya finado, acudieron al entonces 19 Regimiento de Caballería Motorizado y solicitaron el apoyo del Ejército para mantener el orden en la 28 de Noviembre, “cual fue nuestra sorpresa al expresarnos el representante de la milicia que así como pedíamos los habitantes seguridad también los soldados merecían respeto pues en aquel entonces tenía a dos elementos que habían sido violados por delincuentes de esa área ya que al andar bajo el efecto del alcohol y caminar por dicho lugar los militares eran asaltados y ultrajados”.

Por lo anterior y temiendo lo peor, esperamos que las autoridades policiacas se acerquen a este sector y realicen patrullajes de forma diaria así como también elementos de Fuerza Coahuila quienes ya ni siquiera hacen acto de presencia por aquí, subrayó el entrevistado.