Preocupan a Fiscalía muertes violentas

NUEVA ROSITA, COAH.- Preocupa a la Fiscalía Regional de Justicia la gran cantidad de suicidios que se han registrado desde inicio de año hasta la fecha, hasta el momento son 34 personas que terminaron con su existencia.

Problemas personales la falta de empleo , el alcohol y la droga son los detonantes para que los hombres escapen por la puerta falsa, en algunos casos los suicidas dejan recado póstumo pidiendo perdón a la familia por lo que hicieron sin culpar a nadie de su muerte.

Así lo expresó Jorge Blanco Cepeda, médico forense de la Fiscalía señaló que la mayoría de los suicidios son por ahorcamiento, mientras que las mujeres que aparecen en la estadística de muertes violentas utilizan una gran cantidad de medicamentos.

Los hoy occisos, nunca buscaron ayuda psicológica para poder enfrentar la situación por la que atravesaban que se les hizo más fácil terminar de raíz con los problemas que los aquejaba quitándose la vida.

En la mayoría de los suicidios los occisos,

se quitan la vida cuando se encuentran bajo los efectos del alcohol y la droga que les infunde el valor que necesitan para terminar con su existencia.

Blanco Cepeda hace un llamado a los padres de familia poner atención en los cambios repentinos de humor de sus hijos o bien que se encuentren depresivos, sobre todo que busquen ayuda con un psicólogo que les apoye a solucionar sus problemas.