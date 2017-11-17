Prepara DIF eventos navideños

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Como cada año vamos a estar visitando todas las comunidades para llevarles su posada y sus regalos a todos los niños y niñas, informó Graciela Santos, directora del DIF municipal de esta localidad.

Primeramente Dios y si no hay un cambio previo en la fecha, este tres de diciembre o en esos días primeros de ese mes iniciaremos con el reparto de más de 8 mil bolsitas, además de la rifa de premios y muchas sorpresas más, también estará el show de Santa Claus para la diversión de todos los niños asistentes.

Continuaremos trabajando hasta el último día de la administración, el día de ayer entregamos becas de este mes y por instrucciones del alcalde Luis Santos entregamos también el correspondiente al mes de diciembre.

Lo mismo haremos a los beneficiarios del programa de becas a los niños con capacidad diferente en la localidad, donde les entregaremos los dos meses, noviembre y diciembre.