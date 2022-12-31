Preparan rituales para fin de año

NUEVA ROSITA, COAH. - El borrego de la buena suerte, las canastas y cuernos de la abundancia sin faltar los sahumerios y las doce velas de la Divina Providencia, son los amuletos que buscan las familias en los herbarios de la localidad para despedir el año 2022 y recibir el 2023.

Desde ayer las familias buscaban estos artículos para atraer la buena suerte durante el año venidero, aunque hay una serie de fetiches que utilizan principalmente las mujeres para atraer el amor y el dinero.

Para despedir el año, las mujeres adquieren pantaletas rojas y amarillas para que nunca les falta el amor de su pareja, sobre todo el dinero que supuestamente este ritual si cumple los deseos de quienes lo solicitan.

Existen también los mitos, por ejemplo para las personas que desean viajar todo el año a las 12 de la noche sacan sus maletas y corren por varias calles para que su deseo se cristalice.

Mientras que otras consumen las 12 uvas y en cada una piden un deseo, así mismo las mujeres barren su casa de adentro hacia afuera para sacar todo lo malo que recibieron durante el 2022 y recibir el 2023 con buenas vibras.

Aunque también están los amarres de endulzamiento que simboliza a una pareja atados en forma de veladora para tener a sus pies al ser amado ya bien sea el esposo, novio o el amante..

En este día último del año 2022, la mayoría de las familias creyentes en Dios acuden a las misas que se llevan a cabo en iglesias y parroquias para participar en las celebraciones litúrgicas olvidándose de comprar todo tipo de fetiches y amuletos de la buena suerte confiando ciegamente que el único ser que les puede proporcionar salud, amor,paz, prosperidad y unión familiar es el Creador del universo.