Presenta Diana Haro,Informe de Soluciones

Sabinas, Coahuila.- La alcaldesa de Sabinas Diana Haro Martínez, rindió su primer informe de gobierno la tarde de este jueves apegado a la realidad y sustentado en 4 ejes que fortalecieron el rubro de infraestructura, desarrollo social, educación, salud, seguridad pública, buen gobierno transparencia y manejo adecuado de los recursos del pueblo, entre muchos más, acompañada por los integrantes del honorable cabildo.

El licenciado Antonio Nerio Maltos, director de la Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento, representante del gobernador del Estado Miguel Ángel Riquelme Solís, reconoció a la administración municipal 2022-2024 y a su alcaldesa Diana Haro Martínez por los logros alcanzados y refrendó el compromiso del mandatario Coahuilense para impulsar el desarrollo y crecimiento del municipio.

En el lugar estuvieron presentes Carlos Robles Loustaunau, representante del Secretario de Inclusión y Desarrollo Social ingeniero Manolo Jiménez Salinas, así como la diputada federal Cristina Amezcua, el diputado local Jesús María Montemayor Garza, General Brigadier Diplomado del Estado Mayor, Jose Frausto Torres Sánchez, comandante de la 47 zona militar, Mayor de Caballería Arturo Abad de Jesús en representación del

Coronel Francisco Cosme Teoba, comandante del catorceavo Regimiento de Caballería de Melchor Múzquiz y Federico Quintanilla Riojas, alcalde de Progreso, ex alcaldes y ex legisladores así como funcionarios estatales, regionales y municipales, pero sobre todo ciudadanos de las diferentes colonias, villas y ejidos.

En un recinto abarrotado de quienes se dieron cita para ser testigos de este importante acto, Haro Martínez dijo que en este primer año de administración se enfrentaron grandes retos, el principal de ellos los reajustes presupuestales pero aún así, con el respaldo del gobernador Riquelme, trabajaron en la aplicación de obras y programas en favor de los sabinenses; otro de los retos fue el desabasto de agua debido a la intensa sequía y, a la línea general que abastece el sistema central con más de 50 años de antigüedad.

También el compromiso cumplido que representa la reubicación del basurero que fue retirado ya de la villa de Cloete; otro de los temas fundamentales es la tragedia ocurrida en el predio El Pinabete, donde 10 trabajadores mineros quedaron atrapados el pasado 3 de agosto y se ha trabajado de manera incansable en el lugar.

Diana Haro Martínez señaló que en Sabinas el trabajo sigue adelante, sin bajar la guardia, con un sano manejo de los recursos del pueblo y en una atención permanente hacia los ciudadanos porque Sabinas es compromiso de todos.