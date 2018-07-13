Presentan Comité de Reinado

NUEVA ROSITA COAH.- Se presentó al Comité de Reinado de Astro Feria Nueva Rosita 2018 para seleccionar a la reina que representará los festejos en su 50 aniversario, la fecha límite para el proceso de inscripción será el próximo 17 de julio antes de las tres de la tarde, donde podrán presentarse en las instalaciones del DIF Municipal.

La señora Alejandra Flores de Long encabezó la rueda de prensa en donde se dieron a conocer todas las especificaciones correspondientes para que las jóvenes puedan participar en el sorteo de la selección de reina de Astro Feria Nueva Rosita en su 50 aniversario, cabe señalar que todas las actividades correspondientes a este sorteo serán sin ningún costo para las participantes.

Todas las actividades correspondientes a este sorteo serán sin ningún costo para las participantes.

Dijo: “Manteniendo el carácter de sociedad civil y gobierno como se ha prevalecido desde el inicio del gobierno que encabeza mi esposo el alcalde Julio Iván Long Hernández, el comité organizador será encabezado por Natalia María Nisino Cerna por parte de Presidencia Municipal, Martha Long Rivas, directora de Centro de Rehabilitación, el profesor Adalberto Gutiérrez Macías del DIF Municipal, Araceli Rodríguez Villasana, directora Casa Grande, Irasema Long Rivas por parte de la iniciativa privada a quienes agradezco su disposición para participar en el Comité de Reinado de los 50 años de Astro Feria Nueva Rosita, les auguro el mayor de los éxitos”.

Los requisitos son haber nacido en Nueva Rosita, tener 18 años de edad y residir en el municipio, ser soltera, no haber tenido hijos, no estar casada, estar estudiando o tener una carrera terminada, y en una cuartilla expresar porqué quiere ser reina de Nueva Rosita, debe presentar acta de nacimiento, copia de identificación oficial y última constancia de estudios, la fecha límite será hasta el 17 de julio en las oficinas de DIF Municipal.

Todas las jóvenes que deseen participar en este certamen podrán hacerlo solo acudiendo al DIF Municipal en la fecha límite para presentar su documentos oficiales y poder integrarse a las actividades que desencadenará en el sorteo de la reina para estos festejos.

Por su parte la licenciada Alejandra Rodríguez Villasana señaló: “Sabemos que este gobierno es un gobierno cercano a la gente y ahora vemos la buena disposición para llevar a cabo estas actividades dentro de una feria que es para el pueblo y para el pueblo”, y reiteró que dentro de las acciones establecidas se realizarán algunas actividades previas con las participantes en este sorteo.