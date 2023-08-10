Presentarán a las 9 candidatas a reina

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Con una caravana vehicular que partirá del Centro de Gobierno hasta llegar al Parque Lineal este próximo domingo 13 de agosto se llevará a cabo la presentación de las 9 candidatas a Reina de la Feria Santa Rosa de Lima 2023.

Lo anterior fue anunciado por la alcaldesa, Tania Vanesa Flores Guerra y, la doctora, Damiana Galindo coordinadora del Comité de Reinado quienes, junto con Marielena Guerra, Gerardo Lira, instructor en modelaje de las participantes y Carlos Chacón, director de turismo se encargan de supervisar cada uno de los eventos que se habrán de llevar a cabo en próximas fechas.

La edil indicó que serán 3 fines de semana de mucha actividad en el Pueblo Mágico de Múzquiz, con mucha adrenalina, alegría, fiesta familiar y convivencia pero sobre todo de cara al proceso del certamen de belleza en el cual habrán de participar las jovencitas candidatas a reina de la Feria Anual de este Municipio.

“Cada una de ellas demostrará sus aptitudes en pasarela, en cultura, conocimiento sobre las costumbres y tradiciones del Oasis del Norte ante lo cual lo esencial es que disfruten de estos eventos al igual que la sociedad en general y los turistas que habrán de arribar a esta ciudad”, mencionó la Presidenta Municipal.

Importante señalar que este domingo la caravana iniciará en punto de las 18:30 horas, posteriormente al siguiente domingo será la selección por suerte y el viernes 25 la coronación de la reina de estas fiestas.

Por lo que respecta a la cartelera de grupos musicales que se habrán de presentar en el transcurso del desarrollo de la feria, mencionó la edil que al concesionarla se contará con la presencia de importantes agrupaciones y quienes tendrán a bien el desarrollo de dicho evento habrán de aplicar los costos de entrada al lugar.

CARTELERA PARA FERIA SANTA ROSA DE LIMA 2023

La Maquinaria Norteña

Ivasores de Nuevo León

Traileros del Norte

Banda Kañón

Tropa Estrella

Rieleros del Norte

Pepe Tovar

Tropicalismo Apache

Mr. Chivo

Pesado