Presentí me ganaría el carro dijo Violeta López

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Tras el sorteo del automóvil último modelo que realizó el ayuntamiento de Múzquiz entre los contribuyentes cumplidos, la feliz ganadora Violeta López García, expresó a LA VOZ que ya había presentido se sacaría el coche.

“Estoy muy feliz, gustosa por esta gran sorpresa, y eso me impulsa a continuar siendo contribuyente responsable pagando mis impuestos”, señaló la dama que acompañada de su esposo Luis Enrique Ramírez Arzola, de su hijo Luis Emanuel y familiares, acudieron ayer a la Presidencia Municipal para recibir la entrega del coche.

Fue la alcaldesa Tania Vanesa Flores Guerra quien recibió a la familia entregando las llaves del vehículo Nissan, March a la ganadora la cual mencionó pagó 185 pesos de predial.

Añadió que es muy importante ser ciudadanos cumplidos, cumpliendo con las obligaciones de pago de impuestos ya que esto se ve reflejado en obras y sobre todo las personas tienen oportunidad de obtener buenos premios.

La ciudadana subió al vehículo junto con la alcaldesa Tania Flores y Valentina hija de la edil, para circular por el centro histórico de Múzquiz a bordo del automóvil de reciente modelo.