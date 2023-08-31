Prioridad atención a embarazadas

La atención a la embarazada es prioridad para el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Coahuila, por ello, los esfuerzos del personal de salud están enfocados en su bienestar y de su bebé, afirmó el especialista en ginecología y obstetricia adscrita al Hospital General de Zona (HGZ) No. 7 en Monclova, doctor Uvaldo Rodríguez Villarreal

En el marco del Día Internacional de la Obstetricia y la Embarazada, invitó a las derechohabientes en esta condición a acercarse con confianza a su Unidad de Medicina Familiar (UMF) para recibir atención integral a fin de llevar un seguimiento que coadyuve con un embarazo saludable y óptimo alumbramiento.

Dijo que en el IMSS, una vez que se confirma el estado de gravidez, el médico familiar en conjunto con un equipo multidisciplinario donde interviene personal administrativo, enfermería, trabajo social, nutrición y estomatología, inician el monitoreo de la salud de la mujer y su hijo.

Por lo anterior, el médico destacó la importancia de apegarse a las citas que el médico tratante establezca, con el objetivo de mantener una correcta vigilancia en la evolución del embarazo y detectar a tiempo cualquier complicación, por ejemplo, infecciones en vías urinarias, vaginales, sangrado, preeclampsia y/o eclampsia, las más alarmantes en estos casos.

Mencionó que, con base en la Cartilla de la Mujer Embarazada, el IMSS orienta a sobre diversos cuidados que se deben tomar en cuenta y contribuye a llevar un control de las atenciones y el estado de salud de las pacientes.

Como parte de la orientación y cuidados, se invita a acercarse a los módulos PrevenIMSS a solicitar acciones inmediatas como aplicación de vacunas contra enfermedades que puedan tener sin síntomas, para evitar que se afecte al bebé durante el embarazo, el parto y la lactancia.

Además, se aborda el tema de alimentación, parte fundamental durante este periodo, en el que se recomienda comer sano, variado y equilibrado además de consumir vitaminas, minerales y ácidos grasos.

De igual forma, se comparten consejos y recomendaciones para la etapa postparto, entre los que destaca cómo realizar una adecuada técnica de lactancia materna.

Rodríguez Villarreal reiteró el compromiso que el Seguro Social tiene con sus usuarias como institución de salud, por lo que exhortó a confiar en el personal que interviene en las etapas del embarazo y apegarse a su control prenatal, acciones que en conjunto aumentan la probabilidad de un alumbramiento exitoso.