Promueven Planilla Verde, prestaciones

SABINAS, COAHUILA.-En vísperas del proceso electoral para elegir al próximo secretario general de la Sección 38 del SNTE, el profesor Francisco Alfonso Gaytán presidente de la planilla Verde Ruta 11 que contendrá en los próximos comicios visitó la región para comunicarse con varios maestros y dar a conocer sus propuestas para regresar a los años dorados cuando los trabajadores de la educación gozaban de importantes beneficios en salud, programas de jubilación y prestaciones.

Dijo que es un proceso democrático, histórico, pues por medio del voto libre y secreto los 20 mil trabajadores de la educación podrán expresarse y aprovechar la oportunidad de elegir a los dirigentes ya que anteriormente solo lo hacían los delegados.

Manifestó que registrar la planilla fue una odisea, mucho papeleo, documentos que tuvieron que reunir en pocos días, pero lograron su objetivo, sabíamos que iba a ser difícil.

La planilla Verde Ruta 11 está con él a la cabeza como presidente, en la secretaria de coordinación y operación regiones sindicales Joel Rodríguez Martínez y Susana Aguilar Urbina en la secretaría de organización 1 entre otros integrantes.

Invito a todos los trabajadores de la educación a votar, que se olviden de las famosas frases del caballo negro, de la línea, dijo los anima a entrar en el proceso porque sabemos que se respetará la voluntad de todos.

Esperan, manifestó un proceso democrático y limpio, aunque disminuyeron las casillas de votación de 173 a 93, los maestros de Múzquiz y Nueva Rosita tendrán que acudir a votar en esta ciudad, pero también en otras regiones hay distancias considerables para llegar a las casillas, está el caso de San Pedro de las Colonias y Laguna de Mayrán, la limitación de espacios para maestros jubilados o con capacidades diferentes, sin embargo prevé votación histórica.

El horario de votación señaló será de las 9 de la mañana a 1 de la tarde, recomendó a los maestros ser puntuales y los que estén fuera de la casilla a la hora de cierre entrar para poder hacerlo.

Manifestó que su padre era originario de Melchor Múzquiz y también fue líder de la sección 38, y el vivió en Nueva Rosita, sin embargo por su trabajo reside en Saltillo, dijo que conserva muchos valores que le inculcó, van por una lucha para recuperar la salud digna, prestaciones sociales, que revisen las cuentas individuales como en el año 1975, por una jubilación dinámica, recuperar las instituciones de seguridad social, regresar a una sección 38 combativa que realmente represente a la base.