Promueven vacantes en R. Arizpe

RAMOS ARIZPE, COAH.- En el primer semestre del 2023, Ramos Arizpe se consolida por la llegada de inversiones sin precedentes que trae consigo nuevos retos para el desarrollo de la ciudad, destacó el secretario de Fomento Económico, Armando Flores Benítez al poner en marcha la Octava Feria del Empleo “Sólo faltas tú”, con la representación del alcalde Chema Morales Padilla.

Junto al subsecretario del Trabajo en Coahuila, Marco Cantú Vega y el presidente de la Asociación de Industriales y Empresarios de Ramos Arizpe (AIERA), Sergio Aguilar Guerra, se inauguró esta jornada de reclutamiento en la que participaron 65 empresas con más de 2 mil 600 vacantes incluidos profesionistas y personas con discapacidad.

“La llegada sin precedentes de nuevas inversiones trae nuevos retos para la ciudad que están siendo atendidos por la administración municipal con una estrategia coordinada con el gobierno estatal para la dotación de servicios básicos y seguridad, a la par el nearshoring y la consolidación de la industria ya instalada en la región representa un reto para la contratación de personal”, dijo Flores Benítez.

De enero a junio, Ramos Arizpe registra la llegada de 17 nuevas inversiones, además de ser líder en la generación de empleos a nivel estatal con más de 29 mil 363 plazas creadas en los últimos 5 años.

“Este tipo de eventos son una estrategia de la administración municipal para fortalecer la promoción del empleo; hay que seguir sumando esfuerzos para mejorar, pero estamos seguros que está región Sureste se sigue caracterizando por contar con la mano de obra más calificada”; expresó.

Con la representación de la secretaria del Trabajo, Nazira Zogbi, el subsecretario del Trabajo en Coahuila, Marco Cantú Vega reconoció a la administración del alcalde Chema Morales Padilla que, junto al gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís, ha trazado un plan de crecimiento basado en la seguridad, la infraestructura y la paz laboral, de gran atractivo para los inversionistas.

Aunado a la oferta laboral del sector industrial, hubo reclutamiento de personal para los departamentos de Seguridad Pública y Servicios Municipales de Ramos Arizpe.