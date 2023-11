PRONNIF por hijos rebeldes

NUEVA ROSITA, COAH. Pablo Meza Quintanilla, titular de la Procuraduría de los Niños, Niñas y la Familia, señaló que padres de familia están solicitando el apoyo de esa dependencia debido a que ya no pueden controlar a los hijos por la rebeldía.

El entrevistado mencionó que es una situación lamentable, haciendo énfasis de que la autoridad jamás va a superar a la función de los padres, es algo imposible que no se puede hacer, pero en algunas ocasiones lamentablemente los padres buscan que la autoridad resuelva de una manera mediática lo que no resolvieron ellos en años lo cual no se puede.

Dijo que la autoridad va a tomar cartas en el asunto y tiene la responsabilidad en cuestiones de delitos, omisiones graves pero en situaciones conductuales es un foco que ellos están realizando conforme el paso del tiempo y cuando viene una problemática en donde no hubo ningún tipo de regla de parte de los padres es imposible que se pueda dar una solución.

Señaló que los padres tienen que asumir la responsabilidad porque ni los maestros van a educar, ellos transmiten conocimiento pero los buenos modales y las costumbres, eso es en casa, pero si en casa están mal, por más políticas públicas no se va a resolver la situación.

"Yo siempre he sido muy enfático en eso porque no se tiene una varita mágica así, en casa no se actúa conforme a la correcto, nosotros lo vamos a hacer y es muy importante hacerle la invitación a los padres de familia a que colaboren, nosotros estamos en la disponibilidad para poder educar a sus hijos en la resolución de problemáticas que existen porque si ellos no le dan seguimiento va a ser una acción en vano". Concluyó el entrevistado.