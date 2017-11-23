Proponen a Múzquiz como Pueblo Mágico

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- La Secretaría de Turismo del Estado ha tendido el expediente que contiene la documentación para participar en el programa federal para pueblos mágicos y para ello, asistimos a la Cuarta Feria Anual de Pueblos Mágicos este fin de semana en Monterrey, Nuevo León, informo Yolanda Elizondo, directora de Museos en el municipio de Múzquiz.

“En el evento mencionado estuvieron presentes el alcalde Luis Fernando Santos Flores, la alcaldesa electa Luisa Alejandra y un grupo de muzquenses tuvimos la oportunidad de saludar al licenciado Enrique de la Madrid y a sus sub secretarios para saludarlos y darles algunos presentes y de decirles el interés que tiene nuestro pueblo en convertirse en pueblo mágico y de los beneficios que traerá para la gente que se dedica a la gastronomía, artesanía, restaurantería y hotelería, es decir que un Pueblo Mágico es una inversión a largo plazo, pero que va a llevar a embellecer nuestro municipio y creará trabajos para la gente de nuestro Múzquiz”.

Agregó que después de dos años que no hubo convocatoria nacional, por fin el viernes ya se lanzó dicha convocatoria y Múzquiz quedó ya registrado y por supuesto es una excelente noticia y el fallo será en abril de 2018, estaremos al pendiente y ojalá tengamos la aprobación del comité que encabeza el licenciado Alberto Colorado, que vendrá a revisar todo el expediente y vendrá también a supervisar para aprobarlo o desaprobarlo.