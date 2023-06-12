Protestarán en Nueva Rosita por falta de agua

NUEVA ROSITA, COAH. - Vecinos de varios sectores de las colonias altas se preparan para manifestarse hoy ante las dependencias de Simas y presidencia municipal con la intención de que les hagan caso y les resuelvan la falta de agua que están careciendo desde hace varias semanas que en ocasiones la reciben a cuenta gotas por la madrugada y otras veces de plano no hay.

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En estos últimos días las temperaturas están alcanzando hasta los 43 grados de temperatura y estas familias no cuentan con el servicio de agua potable ni para lo más elemental, por tal motivo los usuarios están inconformes por la falta del vital líquido.

Los demandantes dijeron estar cansados de que las autoridades municipales no los apoyen con el servicio mediante pipas, además denunciaron que los bomberos abastecen del vital líquido exclusivamente a trabajadores de la presidencia municipal así como a los elementos de seguridad pública que requieren del servicio.

Las familias temen por la salud de los menores de edad así como de los adultos mayores que puedan deshidratarse por la falta del vital líquido por tal motivo emprenderán esta acción de manifestarse hoy para que les resuelvan la situación.

Los habitantes de las colonias Progreso, Prolongación Progreso, Futura, Maseca, Sarabia, Mina 7, Antonio Gutiérrez Garza entre otras que se ubican en el sector Norte carecen del vital líquido desde hace años principalmente en la temporada de primavera-verano.