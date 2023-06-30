Puestos para quien los trabaje: Tania

Mediante un recorrido de supervisión que realizó la edil por cada uno de los establecimientos que datan de hace muchos años brindando la atención debida a sus clientes, la Presidenta Municipal dialogó con quienes en esos momentos estaban al frente de los locales exponiéndoles la forma en cómo se habrá de trabajar.

“Es justo que las personas que de diario se levantan muy temprano para atender estos puestos adquieran la concesión de los mismos, sin pagar rentas mensuales a quienes por años han tenido estos permisos, pero sin trabajar dichos establecimientos”, externó la edil.

La primera autoridad del municipio de Múzquiz añadió que a la brevedad posible habrán de llevar a cabo la regularización de las concesiones de los puestos ubicados en la plaza.

Destacó que se tomó esta determinación dado a que detectaron que hay varias personas que son quienes han mantenido activos los puestos durante muchísimos años y hoy en día están pagando una renta a quienes dicen ser los concesionarios.

Por lo anterior dichos permisos dijo, se van a entregar a quienes tienen toda una vida trabajando dichos negocios.





Los puestos que se ubican en la plaza Hidalgo situada en el Centro Histórico de esta localidad serán concesionados a personas que los están trabajando.