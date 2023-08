Que especialistas revisen Mina VIII

Lo más prudente es que los trabajadores dejen ingresar a técnicos especialistas en la Mina VIII para evitar tragedias y que el Grupo Acerero del Norte no actúe en su contra, externó el presidente de la Cámara Nacional del Comercio.

El vocero de Altos Hornos de México (AHMSA), Francisco Orduña, dio a conocer el riesgo que hay en la región carbonífera, en la Unidad Mimosa donde a raíz del bloqueo que mantienen los obreros, impiden el paso de personal técnico con lo cual no se atiende el ventilador que desaloja el metano existente.

Su motivación son las 11 semanas pendientes y la desesperación de no poder llevar la comida a sus hogares debido a ello, pues muchos no consiguen otro trabajo al estar afiliados al Seguro Social mediante la empresa acerera.

Al respecto, el presidente de la Canaco Arturo Valdez Pérez, externó que el carbón produce tal gas y si no se siguen revisando los niveles podría traer consecuencias catastróficas, motivo por el que los trabajadores deben tener más conciencia, pues no solo se trata de evitar tragedias, sino que no les vayan a voltear la situación.

"Puede ser que ellos quieran echar la culpa revirtiendo la situación contra los trabajadores de AHMSA, ellos deben tomar la decisión y creo que si saben ese riesgo, deben tener mucho cuidado con todo el tema y sabemos que están peleando por lo suyo, pero la empresa se puede valer de todo para salir bien librada"