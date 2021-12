"Quiero ser un niño normal"

NUEVA ROSITA, COAH. "Quiero caminar, ser un niño normal, que nadie me tenga lastima al verme en rastra o en mi silla que utilizo para moverme", con ese tierno y emotivo mensaje Jacob Gardea Garza de 7 años de edad solicita la colaboración de la ciudadanía para acudir a un examen médico a un hospital se Galveston Texas.

Rogelio Gardea Flores, padre de Jacob, señaló que su hijo nació con parálisis cerebral motriz que le impide caminar, y se desplaza en una silla-caminadora para evitar que se arrastre por el suelo para realizar sus diarias actividades.

Jacob está programado para ser atendido el próximo miércoles 15 de diciembre en un hospital de Galveston Texas donde se le practicará un estudio de marcha en sus piernas para conocer su evolución, por lo tanto, se requiere de recursos económicos para cubrir su estancia.

El pequeño a pesar de su discapacidad motriz, no le impide acudir a una escuela primaria donde cursa el primer grado con excelentes calificaciones, sin embargo, sus compañeritos no lo invitan a jugar debido a que no se puede mover.

Los padres del niño iniciaron su peregrinar desde los dos años de edad en que se percataron de que el niño no caminaba, los médicos que lo atendieron inicialmente dictaminaron parálisis cerebral motriz, algunas personas los orientaron que solicitaran ayuda en las fundaciones de Estados Unidos para niños discapacitados.

De inmediato fueron aceptados, recabaron la documentación que se requería, con sacrificios reunieron dinero para el trámite de sus visas y Jacob inició la atención médica en los Estados Unidos, afortunadamente está respondiendo a las terapias y con la ayuda de las prótesis el pequeñito lucha por salir adelante.