Quitan ranitidina de las farmacias

NUEVA ROSITA, COAH.- La COFEPRIS emitió una recomendación el día de ayer a la Secretaría de Salud para que “congelen” momentáneamente el medicamento conocido como Ranitidina que es utilizada para los problemas estomacales, acidez, gastritis y úlceras ya que puede ser cancerígeno.

Por lo tanto el Hospital Regional ya no prescribirá medicamentos que contengan ranitidina, en tanto esté la alerta de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios a fin de evitar daños a la salud.

Juan Arturo Montemayor Menchaca, director del Hospital Regional señaló que no hay que alertar a las personas que estuvieron ingiriendo este medicamento durante un tiempo y si no les hizo alguna reacción a su salud considérense afortunados.

Según este medicamento puede originar cáncer entre otros padecimientos, fue por eso que el Sector Salud ya no prescribirá este medicamento para combatir enfermedades estomacales.

Solamente están en espera de que la COFEPRIS decida que se retire por completo este medicamento, o que se vuelva a prescribir dentro del cuadro terapéutico, mientras tanto la ranitidina será suplida por omeprazol, gel de aluminio, entre otros medicamentos.