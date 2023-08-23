Rapiña en Bodega Aurrerá; Se llevaron 30 mil pesos

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Aunado al incendio registrado en la Sucursal Bodega Aurrerá ahora la Fiscalía indaga sobre el robo perpetrado a su interior llevándose de las cajas registradoras por lo menos un botín de 30 mil pesos posterior al siniestro.

Esta situación originó que se redoblara de inmediato la seguridad en el establecimiento concentrándose desde la tarde del martes dos unidades de una empresa privada para resguardar el lugar, ameritando también la presencia de personal de la Fiscalía General del Estado de Coahuila, Delegación Carbonífera.

La investigación se realiza de forma muy hermética puesto que existe el dicho que el hurto se registró días después al siniestro tras controlar el fuego.

Mientras tanto al interior del edificio se ubica aún más caja fuerte que cuenta con dinero en efectivo de las ventas realizadas antes de que sobreviniera el siniestro.