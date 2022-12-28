“Rapto” virtual de abuelita en Rosita

NUEVA ROSITA, COAH. - Una persona de la tercera edad, fue secuestrada en forma virtual por sujetos del estado de Tamaulipas según la lada telefónica corresponde a esa entidad, los cuales exigían una buena suma de dinero para poder regresarla a sus familiares.

Desde el momento en que el sujeto con palabras altisonantes y bajo amenazas hacia sus familiares solicitó la suma de dinero, los hijos se movilizaron en su búsqueda en compañía de los vecinos quienes la buscaban en forma desesperada.

Después de peinar varias colonias, centros comerciales, hoteles incluso hasta en las iglesias la buscaron decidieron hacer pública su desaparición en las redes sociales.

Minutos después la mujer fue encontrada en Elektra donde se encontraba escondida siguiendo las instrucciones del maleante, de inmediato se comunicaron con los familiares para que fueran en su búsqueda.

La asustada mujer entró en shock que fue necesario brindarle atención médica para lograr controlarla, las hijas de la víctima señalaron que el sujeto la traía de un lado a otro mientras que los familiares depositaban la suma de dinero bajo amenaza que si no entregaban la cantidad solicitada las iban a "levantar".

Estuvieron a punto de realizar el depósito solicitado, gracias al apoyo de los trabajadores del centro mueblero se evitó el pago del secuestro virtual que se hizo a través del número telefónico 8671568579 que pertenece al estado de Tamaulipas.