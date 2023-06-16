Realiza “boteo” Brigada Omega

MINERAL DE PALAÚ, COAH.- Integrantes de la Brigada de Emergencia “OMEGA” establecida en esta comunidad, realizaron la mañana de ayer un boteo con el objetivo de recaudar fondos que habrán de destinar a dicho departamento a fin de ofrecer una mejor atención a la sociedad en general.

Gerardo Alonzo dio a conocer lo anterior indicando que durante tres días habrán de ubicarse en puntos diversos de la población a fin de lograr recibir el respaldo de los lugareños.

“Ayer estuvimos aquí de 08:00 de la mañana a 1:00 de la tarde y nos fue muy bien pues la gente respondió al llamado, de tal manera que realizaremos la misma mecánica el día de hoy y mañana”, abundó.

Lo que queremos es recaudar fondos para el mantenimiento de nuestra unidad de respuesta rápida a incendios además de adquirir equipo de protección para atender llamado de abejas.

La meta es recaudar 2 mil 500 pesos o bien 3 mil pesos ante lo cual y hasta ahorita hemos tenido muy buena respuesta, destacó el entrevistado que se encontraba acompañado de otro de sus compañeros sobre el bulevar Hidalgo de este mineral.