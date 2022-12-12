Realizan curso en Súper Gutiérrez

NUEVA ROSITA, COAHUILA.-Poco más de 120 personas entre estudiantes de la Escuela Normal Experimental de San Juan de Sabinas y personal de “Súper Gutiérrez” concluyeron su capacitación en el curso de primer respondiente en las instalaciones del CEDIS el cual los certifica para poder actuar ante algunas emergencias dijo el doctor David Mussi Garza, Jefe de la III Jurisdicción Sanitaria.

Señaló que lograron traer a los capacitadores desde Saltillo para impartir este curso lograron que parte de los empleados de “Súper Gutiérrez” lo tomaran y así puedan tener en las tiendas personas preparadas.

Agrego que la meta anual es capacitar 200 personas, sin embargo en el presente año se ha rebasado la meta porque es el tercer curso del presente año.

Destacó la importancia del apoyo de la Directora General de Súper Gutiérrez, Licenciada Aída Araceli Gutiérrez Salinas, quien brindó las instalaciones de Súper Gutiérrez, en el Centro de Formación y Desarrollo del Cedis.

En el primer día de actividades y para dar el arranque del curso estuvieron presentes el director de la Escuela Normal, Mario Antonio Flores Meza, la doctora Diana Rodríguez, la coordinadora estatal del Programa de Seguridad Vial, Ingeniero Abraham Río coordinador estatal del programa primer respondiente en urgencias médicas y la doctora Brenda Dávila, Instructora del programa de primer respondiente.

Durante tres días, recibirán Capacitación teórica y práctica, sobre los accidentes, atención y medidas preventivas, en los ámbitos laborales, educación, hogares, etc..