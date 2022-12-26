Realizan operativo por ganado suelto

NUEVA ROSITA, COAH. - Para evitar accidentes automovilísticos provocados por ganado suelto, la dirección del departamento de Tránsito lleva a cabo un operativo permanente para recoger todos los animales de deambulen por los diferentes sectores de la población.

La mayoría de los accidentes automovilísticos son provocados por equinos que se atraviesan intempestivamente sobre la cinta asfáltica y los dueños nunca se presentan para responsabilizarse de los hechos.

Continuamente se registraban quejas de la población por los daños que causaban los semovientes a los domicilios por tal motivo se hace un llamado a los propietarios de ganado para que eviten traer suelto al ganado.

El ganado será trasladado a un corral que se habilitó a un costado de la cárcel pública municipal para resguardados, el plazo para recuperar los animales será de quince días, después de es fecha se tomaran otras medidas.

Por el momento se recogieron varios equinos que pastaban en el Libramiento Sur, los cuales fueron remitidos al corral para evitar accidentes de lamentables consecuencias.