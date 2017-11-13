Realizan sorteo de Servicio Militar

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.– Se realizo el día de ayer la materialización del sorteo del personal del Servicio Militar clase 1999, anticipados y remisos con la participación de 273 registrados en el servicio militar, informó el Teniente de Caballería José Ulises Alvarado López.

En el evento estuvieron presentes las autoridades Roberto Carlos Briones como representante del alcalde Luis Fernando Santos Flores, el encargado de la junta de reclutamiento Habib Isaac, regidores Rocío Pader, Ervey Alarcón y Ricardo Falcon.

En enero a partir del primer domingo de enero se harán entrega de las cartillas y se invita a la ciudadanía para que se acerquen a las oficinas de reclutamiento ya que ha estado bajando el número de personas y la invitación es para hombres y mujeres.

Es para que reciban un adiestramiento y disciplina que les va a servir en toda su vida, no porque ya no le soliciten la cartilla para adquirir un trabajo o arreglar su visa, dejen de hacerlo, como lo mencione es para el bien de su persona.

Por instrucciones superiores estamos convocando a las mujeres por cuestión de la equidad de género, para que se integren en todos los ámbitos que tiempo atrás eran solamente para el hombre y esto es a nivel nacional y cada día va mas en aumento el servicio militar femenino.