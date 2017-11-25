Recibe “El Gran Fiestón” reconocimiento

NUEVA ROSITA, COAH.- Los músicos de esta ciudad celebraron su día mediante un evento realizado en el salón Tiro y Pesca, evento que les fue organizado por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la República Mexicana (Sección 236) “Julián Carrillo”.

Durante dicho acontecimiento entregaron merecido reconocimiento como mejor grupo del año 2017 a la agrupación musical “El Gran Fiestón” dado a que a su corta pero existosa carrera han demostrado superación y disciplina, exhortándolos a seguir adelante.

Son 12 los integrantes de este grupo que hace 7 años decidieron unirse para proyectar su música con letras cargadas de emociones y sentimientos al estilo “El Gran Fiestón”.

En dicho evento estuvieron presentes Rubén Solís, secretario General del Sindicato de Filarmónicos de la Sección 236 y Francisco Monreal, secretario de Trabajo.

Ellos han grabado 1 disco con el tema “No me queda más” y “El Teibolero” además afinan detalles para el segundo material discográfico que estará listo para los últimos días del mes de diciembre del presente año.

Los integrantes de este gran grupo musical son: cantantes: Eduardo Fuentes y Saray Sánchez; 2ª. voz y animación, Emmanuel Martínez; Batería: Homero Villarreal; Percusiones: Adolfo Gámez; Guitarra: José Gámez; Teclados, Polo Cabral y Daniel Farías: 1ª Trompeta: Ramsés García; 2ª. Trompeta, Felipe Bocanegra y en el Sax y Trombón, Daniel Castro.