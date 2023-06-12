Reciben constancias Zulmma Guerrero y Tony

SABINAS, COAH. - Zulmma Guerrero recibió en Saltillo la constancia que la acredita como Diputada de Representación Proporcional ante el Congreso del Estado de Coahuila y ser parte de la próxima legislatura a partir del próximo año.

El partido Unidad Democrática de Coahuila, UDC, ha vuelto a confiar en Zulmma gracias a su gran desempeño en la política de la Región Carbonífera y en su participación como Diputada en la Sexagésima Primera Legislatura del mismo congreso coahuilense del 2018 al 2020.

Acompañada de su familia, Zulmma Guerrero agradeció también al gran equipo de UDC del que recibió todo el apoyo, que trabajan día a día con ella y se comprometen por las causas de la gente.

Durante la diputación en la que Zulmma participó de 2018 a 2020 se destacó como una de las mejores, con mayor número de participaciones en tribuna, logró importantes consensos con trabajadores y empresarios del carbón, logró que los diputados vinieran a la Carbonífera para conocer problemáticas como la del Río Sabinas.

Además mantuvo abierta siempre su casa de gestoría ayudando a las personas quienes lo requería con resultados que abonaron a mejorar la calidad de vida de cientos de familias de la región, este sitio permanecerá abierto para contribuir en la economía de las familias.

“Voy a ser la voz del Pueblo”: Tony

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- El empresario muzquense Antonio Flores Guerra recibió constancia que lo acredita como Diputado Plurinominal Electo por el Sexto Distrito Electoral. El acto oficial de entrega de documento se realizó en elInstituto Electoral de Coahuila (IEC).

“Voy a ser que la voz del pueblo sea escuchada, estaré en todas las comunidades viendo sus necesidades para defender los derechos sociales de los ciudadanos, no voy a descansar y trabajaré arduamente para vigilar que se implementen correctamente las políticas públicas”, expresó a través de redes sociales el político emanado del Partido del Trabajo.