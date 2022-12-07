Recibirá SIMAS 15 mdp

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- La dirección de SIMAS Región Carbonífera captará alrededor de 15 MDP a través de CONAGUA, recursos que serán aplicados iniciando el año 2023 en materia de aguas residuales en los municipios de Sabinas, San Juan de Sabinas y Múzquiz.

El licenciado, Rafael Humberto Martínez Villarreal dio a conocer lo anterior a LA VOZ destacando que estas obras se logran gracias a los recursos que los municipios aportan en su momento en forma de pagos al Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento de tal manera que, al finalizar el año, la Comisión Nacional del Agua los regresa para hacer obras en estas localidades.

Agregó que las acciones a ejecutar competen a proyectos presentados por cada municipio de tal manera que en los próximos días habrán de dar a conocer los trabajos a realizar.

Mientras tanto aseveró el entrevistado, -la próxima semana habremos de tener una reunión con los alcaldes de la Región Carbonífera y CEAS a fin de prepararnos para asegurar el abasto de agua durante el ciclo primavera-verano.

Finalmente, el funcionario aprovechó para exhortar a los usuarios durante esta temporada invernal a proteger los medidores de las bajas temperaturas pues de registrarse algún desperfecto esto generará un gasto para las familias.

En la Región Carbonífera, agregó Martínez Villarreal se tienen instalados cerca de 27 mil medidores.