Reclama INFONAVIT pagos a Altos Hornos

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) ha emprendido medidas fiscales en contra de la siderúrgica Altos Hornos de México (AHMSA) debido a la irregularidad en los pagos de las cuotas para los créditos hipotecarios de sus trabajadores. El objetivo principal de estas acciones es proteger el patrimonio de los empleados y asegurarse de que las deudas pendientes con el Instituto no se vuelvan incobrables.

Gustavo Ernesto Díaz Gómez, delegado del Infonavit en Coahuila, explicó que se están llevando a cabo procesos de congelamiento de cuentas, solicitados a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con el propósito de utilizar los recursos que aún se encuentran en la empresa para satisfacer los periodos bimestrales de pagos pendientes.

El delegado enfatizó que el Infonavit está comprometido en proteger los recursos retenidos de los salarios de los trabajadores por la siderúrgica y evitar que esta deuda se vuelva incobrable, lo que sucede cuando no se realizan acciones de cobranza durante más de cinco años.

Según Díaz Gómez, de los más de 7 mil 800 trabajadores de AHMSA, el 34 por ciento tiene créditos hipotecarios vigentes, lo que representa a 2 mil 697 derechohabientes.

Desde diciembre pasado, los trabajadores han reportado irregularidades en los pagos por parte de la empresa y, posteriormente, dejaron de recibir sus salarios. Además, denunciaron que la compañía no estaba transfiriendo al Infonavit las cuotas que les descontaban.

A partir de julio de 2022, los obreros comenzaron a recibir notificaciones mensuales sobre los impagos en sus créditos hipotecarios, lo que generó preocupación entre ellos. Sin embargo, el Infonavit ha asegurado que los trabajadores no perderán sus casas, ya que se tomarán medidas legales y fiscales para proteger sus derechos.

Díaz Gómez subrayó la importancia de que los trabajadores estén informados sobre las posibles consecuencias para sus créditos si la empresa no cumple con las cuotas. El Infonavit no solo cobra la aportación patronal del 5 por ciento, sino que también impone multas y recargos. El objetivo es garantizar que esta situación no afecte a los trabajadores y sus viviendas.

El delegado exhortó a los empleados de AHMSA a acudir al Infonavit para evaluar sus casos de manera individual y buscar soluciones y planes de apoyo adecuados para su situación. (Con información de La Jornada).