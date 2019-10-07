Reclama justicia mamá de mascogo

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- La madre del joven padre de familia asesinado en un predio denominado la Prayre el pasado domingo 28 de Septiembre del presente año clama justicia y se lleve al responsable tras las rejas. María del Carmen Salazar Villalobos dijo que aunque dejará que sea Dios quien juzgue los actos del presunto responsable a quien identificó como Víctor Manuel Á, la madre de Luis Reyes San Agustín Salazar, quien fue asesinado de una puñalada certera en el corazón dijo que espera la justicia terrenal.

Mi hijo no era malo, el no le hacía mal a nadie su único delito fue preguntarle a la mujer del responsable que por qué lloraba.

Por lo anterior, exigirá que se respete la ley y se haga justicia; ya que el presunto responsable hasta la fecha no está tras las rejas e indicó que las autoridades van muy despacio lo cual considera injusto.

Ya que su hijo no tenía pleito con nadie, no le hacía mal a nadie, su único delito fue preguntarle a la esposa del responsable porque lloraba.

Eso fue lo que le ocasionó la muerte a mi hijo, “él no era un perro me lo dejaron desangrándose solo tirado en el olvido, por eso pido justicia y se castigue con cárcel al responsable”.

Continuó “que le den 50 años de prisión y que se le exija se haga cargo de mis tres nietos que dejó huérfanos el infeliz desgraciado”.

Dijo que los padres del acusado, lo tienen escondido ellos saben dónde está “por eso pido a las autoridades los investiguen yo no descansaré hasta lograr que la muerte de mi hijo no quede impune pues mi hijo no era malo”, destacó la mujer.