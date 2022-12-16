Recolecta el Club de Leones, tapitas

SABINAS, COAHUILA.-El Club de Leones de Sabinas AC recolectó ayer tapitas de plástico que dona la ciudadanía para apoyar a niños que sufren cáncer, el presidente Alberto Rodríguez comentó que tienen cuatro contenedores en la ciudad para este fin.

Dio las gracias a la ciudadanía por donar estas tapas con las cuales se cumplen dos objetivos una es librar de plástico el medio ambiente de la región y la otra es apoyar a niños con cáncer infantil.

El apoyo que se da es para traslado a las instituciones de salud para que reciban sus tratamientos y también canalizar a estos casos a los hospitales que los atienden.

Cualquier cantidad es buena para poder reciclar y obtener alguna recompensa, lo que se junta lo vamos intercambiando.

Manifestó que continuarán el próximo año con la campaña para operar de cataratas a las personas asi como los aparatos auditivos para que puedan escuchar, dijo que quien necesite se puede comunicar al teléfono 8616121950 para recibir información.

Concluirán este año con el reparto de despensas a familias vulnerables, con lo que han logrado recolectar a través de el programa “La lata que dan los leones” y el sábado 18 y domingo 19 estaran en centros comerciales solicitando apoyo de la ciudadanía, las despensas con lo que aporten los socios mas la ciudadanía se repartirán antes de la Navidad.