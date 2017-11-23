Recomiendan revisar cilindros de gas butano

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- La dirección de Protección Civil recomienda a toda la ciudadanía a verificar de manera periódica el buen estado de sus cilindros de gas con la finalidad de prevenir y evitar accidentes.

Víctor Guajardo Loó, titular de Protección Civil Municipal, dijo que el manejo y uso de gas LP debe hacerse con extrema precaución por el peligro que representa.

Por ello dijo que es necesario que los usuarios de cilindros realicen verificaciones periódicas e incluso constaten con los trabajos de las empresas gaseras que no haya fugas al momento de la instalación.

De igual manera, Guajardo Loó agregó que la manipulación de los cilindros debe hacerse adecuadamente, es decir, rodándolos, siempre sobre sus bases y en posición vertical.

El funcionario indicó que varias de las fugas se presentan debido a la corrosión de los tanques y a tuberías de cobre con abolladuras o mangueras de hule con fisuras, debido al contacto con el agua o el sol.

Explicó que este tipo de accidentes se producen debido a la falta capacidad del personal de las empresas gaseras en lo que se refiere a la manipulación de los cilindros e instalaciones de los mismos, y no se percatan del buen funcionamiento de las válvulas.

Finalmente, el Director de Protección Civil expresó que el gas LP es un hidrocarburo derivado del petróleo, compuesto, básicamente por propanol, butano y mercaptano; este último permite su identificación.