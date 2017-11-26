Reconoce CTM a Rubén Moreira

Saltillo, Coah.- Los cetemistas de Coahuila reconocieron a Rubén Moreira Valdez como el gobernador de la seguridad y empleo, manifestando que con su trabajo pasará a la historia como uno de los mejores mandatarios por dejar un Coahuila diferente.

La CTM destacó la gestión del Gobernador en la promoción económica, además del impulso para generar estabilidad y paz laboral; alegando que los más de 172 mil empleos demuestran el resultado de políticas públicas acertadas, con lo cual se alcanzaron niveles históricos en empleos formales y de calidad. Señalaron que por estos resultados, la CTM nombró a Rubén Moreira como el Gobernador del Empleo, “reconocemos su acertado e invaluable trabajo para el bienestar de los coahuilenses”, se leyó en el reconocimiento.

Asimismo, Tereso Medina Ramírez, secretario general de la Federación Estatal Coahuilense de la CTM manifestó que el gobernador Rubén Moreira Valdez le cumple a Coahuila, “dicen que obras son amores y no buenas razones, después de 50 años Acuña va a tener un hospital de por lo menos mil millones de pesos, no cuesta trabajo hablar de lo bueno”,expresó.

CTM reconoció al Gobernador su labor en materia de seguridad, alegando que hace seis años la gente tenía temor de salir a las calles, pero hoy las cosas son diferentes, “aún recordamos cuando dijo: ‘de la seguridad me encargo yo’, y hoy le damos la razón a Rubén Moreira Valdez quien deja un Coahuila seguro”, aseveró Medina Ramírez.