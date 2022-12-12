Reconoce MARS logros de José María Fraustro

Saltillo, Coah.- El gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís acompañó al Alcalde José María Fraustro Siller en la ceremonia en la que rindió su Primer Informe de Resultados, evento que se celebró en el Teatro de la Ciudad “Fernando Soler”.

En su intervención en este acto, el Mandatario estatal expresó que Saltillo es el centro de la región con mayor dinamismo industrial y comercial de Coahuila, donde se han marcando los nuevos escenarios del crecimiento industrial, del dinamismo comercial y del potencial turístico.

Señaló que, Saltillo, junto con los municipios de la Región Sureste, registra los más altos indicadores de seguridad, desarrollo, crecimiento, empleo y bienestar social.

“Esto ha sido posible gracias al trabajo conjunto que llevamos a cabo entre autoridades municipales y el Gobierno del Estado, pero sobre todo por su gente, de trabajo y perseverancia, dedicada al sustento de sus familias y hacer más fuerte a Saltillo en todos los aspectos”, expresó.

Riquelme Solís destacó que durante este año han generado una sinergia muy positiva a favor de la población de la Capital de Coahuila, tanto en el área urbana como rural, y que semana tras semana se emprende un nuevo programa, se inicia un proyecto o se entregan obras que elevan la calidad de vida de nuestra gente.

Resaltó, además que la seguridad es la principal prioridad, por lo que se ha sostenido una coordinación eficaz y permanente con el Municipio, se ha fortalecido la corporación municipal y, a la vez, se han puesto en marcha proyectos que han blindado los accesos a Saltillo, acciones por las que señaló que Saltillo es una de las capitales más seguras de México.

Miguel Riquelme comentó que en los cinco años de su Gobierno, se ha ampliado y mejorado la infraestructura vial en más de siete bulevares de amplia conectividad de Saltillo; y que 2023 será un año de consolidación en dichos proyectos, al informar que se inicia la construcción del Relleno Sanitario, la ampliación del Nazario Ortiz Garza y del Eulalio Gutiérrez, con recursos estatales y de Impuesto Sobre Nómina: “Con ello quedarán cumplidos mis compromisos con Saltillo”.

Recordó que Saltillo y la Región Sureste ya cuentan con el Centro Estatal de Oncología Sureste “Salvador Chavarría”; con el Hospital Materno Infantil; se construye el nuevo Cuartel de la Policía Estatal Región Sureste; se entregó a los universitarios la biblioteca de la Facultad de Jurisprudencia en la UAdeC, y se inauguró hace pocos días el Centro de Cultura Científica.

“Todo esto, la estrategia coordinada y efectiva de seguridad, la infraestructura urbana, la mano de obra especializada y la cooperación que sostenemos con el sector empresarial, han hecho de Saltillo y la Región Sureste un destino de inversión de primer orden”, abundó.

En ese sentido, el Gobernador del Estado señaló que durante este año en la Región Sureste se concretaron 24 proyectos de inversión, por un monto de 1,462 millones de dólares, dirigidos principalmente a la potente industria automotriz.

De la misma manera, destacó que de los 50 mil empleos formales que se crearon para todo el estado en este año, más de 22 mil corresponden a la Región Sureste, cifra que supera lo realizado por 17 entidades federativas.

“Conjuntamente con el alcalde José María Fraustro hemos fortalecido los programas de apoyo hacía las localidades rurales. Entre Estado y Ayuntamiento sostenemos un puente de comunicación directo y constante en la atención y solución de las demandas de las familias que dependen de las actividades agrícolas”, comentó.

Riquelme Solís reiteró que en el próximo año vienen nuevas y grandes cosas para Saltillo, por lo que cuentan con todo su apoyo y colaboración para hacerlas realidad.

“En el último año de mi Gobierno redoblaremos los esfuerzos con el alcalde José María Fraustro para que Saltillo se consolide como la mejor ciudad capital de México”, puntualizó el gobernador Miguel Riquelme.

Por su parte, el Presidente Municipal, José María Fraustro Siller, señaló que luego de un año de trabajo coordinado, con gran orgullo puede decir que Saltillo es una ciudad próspera, competitiva, incluyente y segura.

“El ejemplo, trabajo, compromiso y liderazgo del gobernador Miguel Riquelme han dado pauta para que sociedad y Gobierno Municipal nos enfoquemos en emprender tareas y acciones en favor de Saltillo”, expuso.

Fraustro Siller informó que, este primer año, su Administración cerrará con casi el 21 por ciento del presupuesto total municipal en Inversión Pública Productiva, lo que es muy por encima de los 12.7 que es la media nacional.

En este aspecto, destacó que se puso en marcha el Primer Maratón de Obras, en el que se invirtieron más de 150 millones de pesos, programa integral de obra pública y de movilidad urbana para mejorar la infraestructura de Saltillo.

Fraustro Siller señaló que Saltillo es una de las ciudades con mayor formalidad laboral en México; se han captado más de 2,800 millones de pesos en proyectos de inversión; en materia de seguridad, la ciudad se destaca como la Capital más Segura del País; y se distingue por contar con servicios públicos bien calificados a nivel nacional, entre otros varios excelentes indicadores.

Al Primer Informe de Resultados de se dieron cita, el Secretario del Ayuntamiento, Carlos Alberto Estrada Flores; los integrantes del Cabildo de Saltillo; la Síndica de Primera Mayoría, Mayela Hernández Valdés; Eduardo Olmos Castro, Diputado Presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado; Miguel Felipe Mery Ayup, Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado; general Eufemio Alberto Ibarra Flores, Comandante de la Once Región Militar; general Gabriel Martínez García, Comandante de la 6ª Zona Militar, y el general Manuel Alejandro Velasco Villanueva, Coordinador Estatal de la Guardia Nacional.

Los ex gobernadores Rogelio Montemayor Seguy y Enrique Martínez y Martínez; senadora Verónica Martínez García; los diputados federales Jericó Abramo Masso, Jaime Bueno Zertuche y José Antonio Gutiérrez Jardón; Gerardo Márquez Guevara, Fiscal General del Estado; Rodrigo Fuentes Ávila; presidente del Comité Directivo Estatal del PRI y diputado federal, y el Alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda González, además de alcaldes de la Región Sureste y ex alcaldes de Saltillo.