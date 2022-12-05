Reconoce MARS trabajo de Román Cepeda

Torreón, Coah.- El gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís acompañó al Alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda González, en la presentación de su Primer Informe de Resultados, a quien le reconoció que trabaja con orden, planeación, transparencia y un presupuesto bien estructurado.

El Mandatario estatal mencionó que Torreón es ahora referencia para Coahuila y la Comarca Lagunera de avances y logros en todos los temas, como seguridad, competitividad, crecimiento económico y generación de empleo.

Recalcó que con trabajo en equipo y unidad generaron una sinergia y dinámica permanente para la atención de las demandas más sentidas de la ciudadanía.

Dijo que durante todo el año, semana tras semana, sin interrupción, entregaron o iniciaron nuevos proyectos, tanto de obra pública, infraestructura urbana y rural; así como de servicios básicos y programas sociales.

Riquelme Solís hizo hincapié en que comparten el objetivo de la seguridad, pues la prioridad es garantizar que las familias vivan y se desarrollen en entorno de tranquilidad y de paz.

“Nuestra estrategia por la seguridad es integral, de inteligencia y coordinación con el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, los municipios de la Región y el Estado de Durango, a través del Mando Especial de La Laguna, bajo la Coordinación Operativa de la Sedena”, señaló.

Miguel Riquelme comentó que quedó demostrado con hechos su compromiso de dotar a las Policías estatales y municipales de mejores herramientas, más patrullas, armamento, municiones de alto calibre, y facilidad de uso de la avanzada tecnología de video inteligencia.

Señaló que entre Estado y Ayuntamiento instrumentaron un plan con 12 acciones muy concretas para que Torreón tenga agua suficiente y de calidad para todos.

“Cumplimos con las metas establecidas para este año: Ocho nuevos pozos ya están integrados a la red de agua potable, y el SIMAS es hoy una dependencia ejemplar de eficiencia, atención y cercanía ciudadana”, expuso.

Al mencionar el trabajo coordinado con el Ayuntamiento, enumeró varias de las obras emprendieron este año, como la rehabilitación integral de la Línea Verde, la construcción del Centro de Conciliación Laboral; la Primera etapa del Bulevar La Joya – La Partida; el Sistema Vial Cuatro Caminos, y la Velaria en el Centro de Convenciones de Torreón, entre otras.

En su mensaje, Riquelme Solís informó que este municipio y la región recibieron la confirmación de cinco proyectos, por un monto de 60 millones de dólares, que están destinados al comercio, transportes y telecomunicaciones, entre otros.

Afirmó que en 2022 La Laguna registró casi 10 mil empleos formales, según el IMSS, cantidad que está por encima de 12 entidades federativas.

El gobernador Miguel Riquelme sostuvo que el próximo 2023 centrará sus esfuerzos en entregar un Coahuila tranquilo y en paz, en orden y en marcha hacia mayores estándares productivos, económicos y de prosperidad.

“Muchas felicidades al alcalde Román Alberto Cepeda, a su equipo, al Cabildo y la ciudadanía, porque los logros son de todos. En la etapa de cierre de nuestro Gobierno vamos por muchos más triunfos, porque con su gente y en todo terreno, Torreón siempre puede”, subrayó.

Durante la presentación de su Primer Informe de Resultados, Román Alberto Cepeda González comentó que desde el inicio de su Administración planteó un gobierno abierto, eficiente y transparente, donde todas las voces fueran escuchadas, donde se fomentara la participación ciudadana, porque lo que les une a todos es el cariño que le tienen a esta tierra.

Destacó que hoy cumple un año de trabajo, de retomar y poner orden.

Estructuró su informe conforme a los resultados según los Ejes plasmados en el Plan Municipal de Desarrollo 2022-2024: Gobierno Eficiente, Participativo e Incluyente; Seguridad y Orden; Competitividad y Fortaleza; Bienestar para todos y Eje transversal “Para Salir Adelante”.

En su mensaje, hizo un reconocimiento al gobernador Miguel Riquelme por hacer de Coahuila la entidad más segura y próspera, pues trabajando de la mano con el Ejército Mexicano y Gobierno del Estado Torreón vive en paz.

En esta ceremonia, que se llevó a cabo en el Teatro Nazas, de Torreón, se dieron cita, también, Eduardo Olmos Castro, Diputado Presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado; Miguel Felipe Mery Ayup, Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia; Comandante de la Once Región Militar, General Eufemio Alberto Ibarra Flores; General Manuel Alejandro Velasco Villanueva, Coordinador Estatal de la Guardia Nacional.

Verónica Martínez García, senadora de la República; José Antonio Gutiérrez Jardón, diputado federal; Fernando de las Fuentes Hernández, Secretario de Gobierno; Manolo Jiménez Salinas, Secretario de Inclusión y Desarrollo Social, y Gerardo Márquez Guevara, Fiscal General del Estado, entre otros funcionarios estatales, municipales, representantes de cámaras, de empresas y ciudadanía en general.