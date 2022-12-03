Reconocen a Aida Araceli Gutiérrez

NUEVA ROSITA, COAHUILA.-Como parte de una familia que siempre ha demostrado un alto valor altruista fue reconocida Aida Araceli Gutiérrez Salinas por parte del Hospital General de Nueva Rosita, el director general doctor Juan Arturo Montemayor Menchaca entregó una placa alusiva de parte de todo el personal que labora en este Hospital.

Durante el evento se contó con la presencia del Jefe de la III Jurisdicción Sanitaria David Mussi Garza y el personal de este nosocomio.

El doctor Montemayor destacó: “El altruismo, la bondad, convierte en algo genético en la Familia Gutiérrez Salinas, quienes siempre apoyan sin excepción a todos los sectores de la sociedad y el sector salud es uno de ellos".

Le hizo saber a la homenajeada que si en su familia le delegaron, tradición de gloria y honra, deber es corresponder en demasía, para que ninguna de ellas se acabe ni se manche, por el contrario si le delegaron tradición de ruina y miseria, deber tuyo es hacer la parte que ellos no pudieron y lo que a ti te corresponde.

Le dijo que el cariño no se endosa y el agradecimiento se palpa y sus apoyos que sin condición entrega a quienes lo necesitan. Agregó el doctor Mussi.

En el evento estuvieron presentes también, Luis Adrián Ramírez de la Cruz quien es el secretario General del sindicato nacional de trabajadores de la secretaria de salud, subdelegación 12, el doctor Antonio Rodríguez cervantes Secretario de Organización, Rosendo Horacio Legazpi Sustaita, Administrador General del Hospital General de Nueva Rosita, Maestra Perla Elizabeth Estrada Méndez, Jefa de Enfermeras del Hospital General, así como Rocío Dinora Torres Escobedo y todo el personal.