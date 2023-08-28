Reconocen empresas en materia ambiental

RAMOS ARIZPE, COAH.- El Ayuntamiento de Ramos Arizpe reconoció a cerca de 50 empresas de la localidad por el cumplimiento continuo de la Cédula de Operación Anual (COA) en materia de emisiones.

Junto a la secretaria del Medio Ambiente en Coahuila, Eglantina Canales Gutiérrez, el alcalde Chema Morales Padilla destacó la responsabilidad con la sustentabilidad ambiental reflejada por compañías nacionales e internacionales.

Empresas como Industrias John Deere, Leon Plastics, Magna, Metokote, Mubea, Pelzer de México, Saint Gobain America, Saltillo Lamination, MINSA, Vuteq Industries, Whirlpool International, Yanfeng México Interiors y ZF Powertrain fueron reconocidas por cumplir con el Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes (RETC) contenido dentro del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC).

“Lo que hagamos ahora tiene una repercusión importante en el presente, y también para nuestro futuro. Tenemos que seguir tomando conciencia y sentido de responsabilidad ambiental; es importante que sigamos creciendo con empresas como ustedes que cumplen con el manejo adecuado de sus emisiones y de sus residuos, y eso hace que Ramos Arizpe se potencie a nivel nacional e internacional”, dijo el alcalde.

En su mensaje, la bióloga Eglantina Canales Gutiérrez felicitó a Ramos Arizpe por ser el tercer municipio a nivel nacional que emite su propia Cédula de Operación Anual (COA).

“Lo que hagamos desde la fábrica, desde el taller, desde la oficina, tiene relevancia a nivel planetario, hacerlo bien debe ser un compromiso de todos”, enfatizó al tiempo en que reconoció a la administración del alcalde Chema Morales por la colaboración permanente de las acciones y programas para el cuidado del medio ambiente.