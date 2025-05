Regalan bomberos paletas de hielo

NUEVA ROSITA, COAH.- En un gesto de solidaridad y apoyo a la comunidad, el personal de Misión Bomberos de Coahuila realizó acciones de proximidad social en diferentes puntos de Nueva Rosita y Sabinas. Con la finalidad de mitigar el calor, los bomberos entregaron paletas de hielo a la gente que se encontraba en las calles, quienes agradecieron el gesto.

El comandante Juan de los Ángeles García destacó que estas acciones se realizan con la intención de ayudar a la gente que se encuentra expuesta al calor, sin buscar reconocimiento o beneficio personal. "No lo hacemos con la intención de sobresalir o buscar algún puesto en algún lado, simplemente lo hacemos por la gente", aseguró.

El comandante García agradeció a sus voluntarios por su apoyo y dedicación, y también a aquellos que quisieron participar pero no pudieron. "Dios me Bendiga a cada uno de mis voluntarios que me apoyaron y a esos que querían y no pudieron también", dijo.

La Región Carbonífera ha sido testigo de la solidaridad y el compromiso de la Misión Bomberos de Coahuila con la comunidad. El comandante García expresó su agradecimiento a la región por su apoyo y solidaridad. "Gracias a nuestra Región Carbonífera por ser tan gente, Dios me los Bendiga también", concluyó.

Estas acciones de proximidad social demuestran el compromiso de la Misión Bomberos de Coahuila con la comunidad y su disposición a ayudar a aquellos que lo necesitan. La entrega de paletas de hielo es un pequeño gesto que puede hacer una gran diferencia en la vida de las personas que se encuentran expuestas al calor.