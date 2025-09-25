Comienza en Sabinas el Registro al Programa Vivienda del Bienestar

SABINAS, COAH.- La mañana de este viernes comenzó en esta ciudad el proceso de evaluación para el registro al programa 'Vivienda del Bienestar' impulsado por el Gobierno Federal.

Decenas de ciudadanos se dieron cita en la explanada de la plaza 'Benito Juárez', donde se instalaron módulos de atención por parte de la Comisión Nacional de la Vivienda, con el objetivo de orientar, evaluar y registrar a los interesados en obtener este beneficio.

El programa contempla la construcción de entre 300 y 600 viviendas en el municipio de Sabinas, lo que representa una oportunidad significativa para mejorar las condiciones de vida de muchas familias.

Desde temprana hora, más de 200 personas acudieron al lugar para solicitar información y comenzar el trámite correspondiente, reflejando el interés y la necesidad de contar con un patrimonio propio.

Cabe señalar que uno de los principales requisitos para acceder al programa es que los solicitantes no tengan ingresos superiores a los 15 mil pesos mensuales, lo cual permitirá focalizar el apoyo en quienes más lo necesitan.

La instalación de los módulos en un espacio público y accesible busca facilitar el acercamiento de los ciudadanos a este tipo de programas federales, promoviendo la equidad y el desarrollo social.

Este esfuerzo conjunto de los 3 niveles de gobierno representa un paso importante hacia la mejora de la calidad de vida en Sabinas.

Por lo anterior, con la construcción de nuevas viviendas se espera no solo brindar seguridad habitacional, sino también fortalecer el tejido social y económico de la región.