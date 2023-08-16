Regreso a clases será presencial

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- El regreso a clases será de manera presencial el próximo 28 de agosto puesto que no hay ninguna otra indicación al respecto para la SEP por parte de la Secretaría de Salud, lo anterior tras resurgir el COVID-19 dado a la movilidad durante estas vacaciones.

El doctor David Mussi Garza, Jefe de la Jurisdicción Sanitaria 03 en Sabinas dio a conocer lo anterior destacando que el secretario de salud ha sido muy puntual en señalar que el incremento de los casos de SARS-CoV-2 se debe principalmente a la movilidad por el éxodo vacacional dado a que las personas viajan más de un lugar a otro.

“Como ya de todos es conocido, esto facilita los contagios de regreso a nuestras ciudades a los municipios, presentando síntomas de COVID contagiando a más personas.

De igual forma se tiene conocimiento de la nueva variante “Eris” virus del cual está libre Coahuila, sin embargo, en la Ciudad de México ya detectaron a dos pacientes con este mal.

Mientras tanto hay recomendaciones que se están analizando para aplicar en las escuelas con el eminente regreso a clases dado a que aquellas personas que presentan cualquier síntoma respiratorio como dolor de garganta, gripa o bien dolor de cabeza, deben usar el cubrebocas por responsabilidad propia y por responsabilidad civil, indicó el entrevistado.