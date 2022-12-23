Contactanos

Coahuila

Reparte Gutiérrez, Tamales y arcones

Agradecen a clientes la preferencia que tienen con la sucursal Fundadores.

Dora Isela de la Cruz
Por Dora Isela de la Cruz - 23 diciembre, 2022 - 10:03 p.m.
Reparte Gutiérrez, Tamales y arcones
Diversos regalos recibieron los clientes.

SABINAS, COAHUILA.- Con la entrega de diversos presentes la familia Gutierrez Salinas agradeció a sus clientes la preferencia para con la sucursal Fundadores durante el presente año 2022.

Mediante un sorteo entregaron arcones navideños, tamaladas, polladas y parrilladas con el propósito de que las familias sabinenses disfruten de la cena de navidad.

El gerente de la sucursal Rolando Rodríguez mencionó que durante el desarrollo de este evento se contó con la presencia de Santa Claus y su trineo llevando alegría a chicos y grandes envueltos en la magia de la Navidad.

Aprovecho para enviar un mensaje a las familias del municipio de Sabinas a nombre de la familia Gutiérrez Salinas, deseando que en cada hogar reine la paz, la dicha, la armonía pero sobre todo la unidad familiar.

Cabe señalar que niños y niñas tuvieron la oportunidad de tomarse la fotografía del recuerdo con el personaje principal Santa Claus y recibieron un calendario con su fotografía.

