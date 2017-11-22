Reportan mujer atropellada

MINERAL DE PALAÚ, COAH.- En la calle Juárez con Jardín se había reportado que una mujer fue atropellada, pero al llegar los oficiales, se percataron de que se trataba de una mujer que se cayó de su propia altura al pisar mal; resultó con una lesión en el brazo izquierdo.

La mujer iba caminando por la calle Juárez con Jardín, cuando al bajar la banqueta pisó mal, ocasionado que se ladeara y se cayera de su propia altura.

La afectada, de aproximadamente 55 años de edad, vecina del barrio La Rampa, quien se identificó como Socorro Rosales, fue auxiliada por policías municipales, quienes le brindaron los primeros auxilios y le vendaron el brazo izquierdo y solicitaron la colaboración de los paramédicos de la Cruz Roja.

Quienes llegaron rápidamente al llamado de los municipales, trasladaron a la lesionada al Hospital General para su atención médica, debido a la fractura que presentaba en el brazo izquierdo, quedando internada en el área de urgencias del nosocomio.