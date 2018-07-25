Repuntan ventas de Altos Hornos

Altos Hornos de México y Subsidiarias presentaron a la Bolsa Mexicana de Valores sus resultados financieros correspondientes al segundo trimestre de 2018, período en que registró un Ebitda de 2 mil 147 millones de pesos (111 millones de dólares), cifra 84 por ciento superior a lo obtenido en el mismo período de 2017.

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Por medio de un comunicado se informó que AHMSA obtuvo en el trimestre un ingreso por ventas de 18 mil 137 millones de pesos, un 30 por ciento mayor a la del mismo período de 2017 y que conjuga un mejoramiento en el precio del acero con un incremento en volumen de producto colocado en los mercados.

La utilidad de operación alcanzó a mil 093 millones de pesos y la utilidad neta fue de 231 millones de pesos.

La utilidad de operación alcanzó a mil 093 millones de pesos y la utilidad neta fue de 231 millones de pesos.

Las cifras positivas del segundo trimestre del año también reflejan un incremento en márgenes por la fabricación de aceros especiales y con mayores especificaciones, así como el impacto positivo de los programas internos de ahorro y eficiencia.

Agregó que conforme a los programas en desarrollo, la empresa llegará a fines de año a un nivel de 80 por ciento en autoabastecimiento de mineral de fierro.

De igual forma, en ahorro y eficiencia prosigue el programa destinado a incrementar el autoabastecimiento de electricidad –actualmente la generación propia alcanza a 56 por ciento del consumo total- y se terminó de integrar el proyecto para instalar la Planta de Fuerza 9, que al concretarse elevará ese nivel al 85 por ciento.