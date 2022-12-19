Rescatan a indigentes

NUEVA ROSITA, COAH. - El cuerpo de bomberos atiende el llamado de la ciudadanía que solicita el auxilio para trasladar a indigentes al refugio temporal Amado Santos.

Por el momento se albergaron a siete indigentes que pensaban pernoctar en el exterior de algunos negocios, gracias a la denuncia ciudadana el cuerpo de bomberos acudió a lugares señalados para trasladarlos al albergue.

Luis Enrique Rodríguez Arreaga comandante del cuerpo de bomberos señaló que el refugio temporal cuenta con colchonetas y cobijas nuevas para que las personas que busquen alojo se encuentran cómodos durante su breve

Así mismo se les proporcionará alimentos a las personas que se encuentren en el refugio temporal, durante esta temporada invernal se estará recibiendo a indigentes así como a familias que van de paso por la localidad.

Es importante aclarar que este lugar es un refugio temporal que les permite pernoctar por un par de días, ya que no pueden permanecer por más de una semana en el lugar que tiene una capacidad de 10 personas.