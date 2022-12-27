Rescatan del frío a familia varada

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Un matrimonio originario del Estado de México y acompañados de sus tres menores hijos fueron auxiliados por cuerpos policiacos que los encontraron varados entre la nada sobre la carretera Múzquiz Boquillas del Carmen cuando se disponían a llegar a la cabecera municipal.

Martín N, mencionó que desde hace 5 años emigraron del Estado de México de donde son originarios, llegando al Estado de Chihuahua, en busca de una mejor calidad de vida.

“Nos fue algo bien, pero luego llegamos a Múzquiz y nos establecimos en un rancho cerca de la Sierra Santa Rosa, desafortunadamente no nos fue nada bien por eso es que decidimos desplazarnos a la zona urbana con tan mal suerte que se nos quedó la unidad averiada de uno de los neumáticos”, destacó el ciudadano.

Mencionaron que gracias a la presencia de elementos policiacos es que lograron llegar a la cabecera municipal, resguardándose en una gasolinera soportando las inclemencias del clima y sus bajas temperaturas.

Solo desean contar con empleo para sacar adelante a sus hijos. Ayer se encontraban en el Mini Súper Nogalitos donde les brindaron ayuda.

Hoy Martín y su esposa Paulina, solo esperan encontrar trabajo para sacar a sus hijos adelante los pequeños Martín de 5 años, Paulina de 3 años y otro bebé de 5 meses de nacido, ante lo cual algunas personas se ofrecieron a ayudarles buscándoles un empleo ofreciéndoles además techo y alimentación.

La familia se mostró agradecida con el pueblo de Múzquiz por la empatía que les demostraron destacando que si les va bien en esta ciudad se quedarán aquí para ofrecer a sus hijos una mejor vida.