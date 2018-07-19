Respaldan ediles labor de Alcaldesa

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Regidores de la Administración Municipal 2018-2019, que encabeza la alcaldesa, Luisa Alejandra Santos Cadena, respaldaron a la primera autoridad condenando el vandalismo.

“A nosotros nos interesa que se mantenga la paz y la tranquilidad del Municipio, es muy acorde y creo que quienes se han sentido afectados deben denunciar”, expresó el síndico de minoría, Doctor, Juan Manuel Sánchez y Sánchez.

“Nosotros como regidores, nos estamos manifestando enérgicamente y queremos patentizar nuestra solidaridad para con la autoridad, argumentó en relación a la pinta de bardas con consignas en contra de la propia alcaldesa y el Partido Revolucionario Institucional (PRI)”.

Una regidora destacó, “pedimos respeto para nuestra alcaldesa Luisa Alejandra Santos Cadena y para con aquellos ciudadanos que fueron agraviados en sus propiedades”.

“Por lo anterior, es que, esperamos que las autoridades hagan la investigación correspondiente y apliquen la ley en contra de quienes actuaron de esta manera” concluyeron.

Así amanecieron algunos edificios en la cabecera municipal.