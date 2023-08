Responde Tania con puro trabajo

Melchor Múzquiz, Coahuila. - La Alcaldesa de Múzquiz Tania Vanesa Flores Guerra, toma la iniciativa de levantar el reporte de baches de las calles principales al ir ella personalmente recorriendo las calles en una camioneta y recolectar la basura que parece afuera de tu casa.

Con toda la actitud y la acompaña parte de su equipo de trabajo como Servicios Primarios, Regidores, Directores, y las mujeres de Desarrollo Social que voluntariamente se han sumado a esta campaña al traer la camiseta bien puesta para que Múzquiz esté limpio.

Pidiendo a las familias de todo el municipio de Múzquiz a que pongan su basura en bolsas y las amarren bien, esto va ayudar y reforzar y que más rápido recolectemos su basura.

Nos ayudara mucho afirmó la funcionaria en su recorrido donde recibió palabras de admiración y aliento al ser la primera alcaldesa que recorre las calles ella misma y recolecta la basura de las calles de la ciudad, demostrando una vez más que le interesa en bienestar ciudadano.

En su recorrido observó que hay muchas familias que si ponen la basura en bolsas de platico negras, así que invito a todos hacer lo mismo, anuncio que si la basura no está en bolsa de plástico no se va a recoger, ya que esto nos ayuda a que sea más ágil la recolección y sobre todo que no se va ir tirando la basura en las calles.