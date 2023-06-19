Retiran 7 niños de sus hogares

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Por seguridad, siete menores han sido retirados de sus hogares por personal de la PRONNIF, Delegación Múzquiz, debido a que los padres de familia se encuentran perdidos en las drogas (narcóticos).

Karina Reyes, titular de la Procuraduría en el Municipio de Múzquiz se ha encargado de encabezar dichas diligencias con el objetivo siempre de resguardar la integridad de los pequeños.

Cabe señalar, las madres de familia hoy en día están consumiendo estupefacientes lo cual genera que los niños y niñas crezcan en lugares no propios para ellos.

Fue el pasado fin de semana cuando los empleados de la dependencia recorrieron algunos domicilios de la cabecera municipal para supervisar personalmente las condiciones en que viven algunos menores en base a denuncias realizadas, percatándose la procuradora municipal de la falta de cuidados y por ende de seguridad en los niños.

Añadió que, al activar los protocolos correspondientes, inmediatamente retiran a los pequeños de sus hogares desplazándolos a una oficina de Seguridad Pública Municipal para luego buscar a familiares de apoyo que puedan hacerse responsables del cuidado de los infantes.

Cabe señalar en una vivienda ubicada sobre la calle Piedras Negras de la colonia Infonavit, localizaron a un menor encerrado sin la presencia de sus padres, motivo por el cual fue resguardado y trasladado a la Casa Hogar “Refugio y Esperanza” de la ciudad de Nueva Rosita.