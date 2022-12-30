Retiran escombro de casa en ruinas

NUEVA ROSITA, COAH.- Vecinos y conocidos de la señora Martha Alicia Moreno Reyes se sumaron a retirar todo el escombro de su domicilio ubicado en la colonia Zaragoza que quedó prácticamente en ruinas por la explosión de un cilindro de gas butano.

La dirección municipal de Protección Civil emitió el resultado de la evaluación de daños que casi es pérdida total del inmueble por las cuarteaduras que presentan las paredes y techos que se derrumbaron debido al estallido del cilindro de gas.

La entrevistada solicitó a la dirección de servicios primarios maquinaria para que retiren todo el escombro que quedó al momento de la explosión, a estos trabajos se unieron vecinos y conocidos de la afectada que retiraron el escombro acumulado en el interior de lo que quedó de la casa.

Tanto la madre como la hija agradecen a las personas que las apoyaron durante y después de la explosión, la propietaria de dicho inmueble comenzará a reconstruir lo que fue su patrimonio durante 17 años en que radica en la citada colonia.

Para construir una casa pequeña, se endeudará solicitando un préstamo a una conocida institución crediticia dobde labora para que tenga un lugar donde refugiarse.